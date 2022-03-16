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بعد تراجع كورونا.. دمج عيادات تطمن في مراكز الرعاية الصحية الأولية

بعد تراجع كورونا.. دمج عيادات تطمن في مراكز الرعاية الصحية الأولية
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تواصل – واس:

أعلنت وزارة الصحة عن إعادة العمل بالكامل لخدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية ودمج خدمات عيادات تطمن مع بقية خدمات الرعاية الأولية في بعض المراكز.

ويأتي هذا الإجراء نظرًا لانخفاض عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، وارتفاع نسبة التحصين، ورفع الإجراءات الاحترازية، وإعادة العمل الممتد في مراكز الرعاية الصحية الأولية المحددة مسبقًا بجميع مناطق المملكة لتغطية الاحتياج للمستفيدين.

وأشارت الوزارة إلى أن العمل مستمر في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية بنفس النهج الذي كانت عليه أثناء الجائحة، بهدف المحافظة على المنجزات التي تحققت في السنتين الماضيتين، التي وضعت المملكة في مقدمة دول العالم التي نجحت بفضل الله في مواجهة الجائحة.

وأكدت أن رفع الإجراءات الاحترازية لا يعني التراخي في الالتزام بمتطلبات الصحة العامة من النظافة واستخدام معقم اليدين، والالتزام بالكمامة في الأماكن المغلقة، لافتةً الانتباه إلى أنها مستمرة في تقييم الوضع الصحي، وفقًا للمستجدات محليًا ودوليًا، داعية إلى التواصل مع مركز الاتصال الموحد 937 للاستشارة والرد على الاستفسارات.

يُذكر أن عيادات “تطمن” خصّصتها الصحة مع بداية ظهور الجائحة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سُعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين وبدون حجز موعد مسبق، حيث بلغ عدد الزيارات التراكمي أكثر من 5.5 ملايين، وبلغت نسبة الإحالة إلى المستشفيات 2% فقط، فيما بلغ عدد المسحات 4.2 ملايين مسحة، وتجاوز عدد عيادات تطمن 230 عيادة.

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