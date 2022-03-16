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“الإحصاء”: الناتج المحلي للمملكة ينمو بنسبة 3.2% خلال 2021

“الإحصاء”: الناتج المحلي للمملكة ينمو بنسبة 3.2% خلال 2021
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تواصل – واس:

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نشرتها ربع السنوية عن الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الرابع من عام 2021م، وبحسب هذه النشرة، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الرابع من عام 2021م ارتفاعًا بنسبة (6.7%) مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2020م، كما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2021م ارتفاعًا بنسبة (3.2%) مقارنةً بالعام السابق 2020م.

وبحسب نتائج النشرة، فقد حقق الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي خلال الربع الرابع من عام 2021م نموًا إيجابيًا بنسبة (10.8%) مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2020م، بينما حقق الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي لعام 2021م نموًا إيجابيًا بنسبة (0.2%) مقارنة بالعام السابق 2020م.

وأعلنت النشرة، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع الخاص قد حقق خلال الربع الرابع من عام 2021م نموًا إيجابيًا بنسبة (4.9%) مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2020م، فيما حقق الناتج المحلي الحقيقي للقطاع الخاص لعام 2021م نموًا إيجابيًا بنسبة (6.2%) مقارنة مع العام السابق 2020م.

وأشارت النشرة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالتعديلات الموسمية قد حقق خلال الربع الرابع من عام 2021م ارتفاعًا بنسبة (1.6%) مقارنة بالربع الثالث من عام 2021م.

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