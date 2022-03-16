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“السعودية للكهرباء” تقرر توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2021م

“السعودية للكهرباء” تقرر توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2021م
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تواصل – واس:

أعلن مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، أنه أوصى خلال اجتماعه أمس بصرف أرباح نقدية عن العام المالي 2021م، بواقع 0.70 ريال للسهم الواحد.

وأضافت الشركة أن إجمالي المبلغ الموزع بلغ 2,916,615,671 ريالاً، لعدد أسهم مستحقة 4,166,593,815، بنسبة التوزيع إلى قيمة السهم الأسمية 7%.

وأوضحت أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، الذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية “إيداع” بنهاية ثاني يوم يلي تاريخ الاستحقاق.

وأكدت الشركة أن تاريخ توزيع الأرباح سيتم الإعلان عنه لاحقاً، كما سيتم الإعلان عن جدول أعمال الجمعية ومكان انعقادها لاحقاً بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.

وأشارت الشركة إلى أنها تحث جميع المساهمين على تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم المصرفية مع محافظهم الاستثمارية، كما تأمل من مساهميها حملة الشهادات سرعة إيداعها في محافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.

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