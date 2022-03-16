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ارتفاع طفيف في أسعار النفط

ارتفاع طفيف في أسعار النفط
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تواصل – وكالات:

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بشكل طفيف بعد تراجعات حادة في أول جلستين خلال الأسبوع الجاري مع تراجع المخاوف من انقطاع في الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو بنسبة 0.95% لتصل إلى 100.86 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي بنسبة 0.47% لتصل إلى 96.89 دولار للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط أمس الثلاثاء إلى أكثر من 6%، في أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع تقريبًا، وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة تداول الإثنين عند 106.90 دولار للبرميل. وتراجعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط لتبلغ 103.01 دولار للبرميل.

وتسببت موجة المشتريات المحمومة في وصول أسعار الخامين القياسيين إلى أعلى مستوياتها في 14 عامًا، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. ومنذ ذلك الحين خسر برنت حوالي 40 دولارًا بينما هبط الخام الأميركي أكثر من 30 دولارًا.

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في تسجيل أكثر 30 يومًا تقلبًا في أسعار النفط منذ يونيو 2020.

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