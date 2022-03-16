بالأسماء.. إضافة 11 قائدًا عسكريًا روسيًا لقائمة العقوبات الأمريكية

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أضافت الولايات المتحدة الأمريكية 11 قائدًا عسكريًا ومسؤولاً يعملون في قطاع الدفاع والمواد ذات الصلة في الاقتصاد الروسي، وفقًا لـCNN”.
وتضمنت القائمة ما يلي وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية:
- اليكسي كريفوروتشكو وهو نائب وزير الدفاع في وزارة الدفاع الروسية.
- تيمور إيفانوف وهو نائب وزير الدفاع في وزارة الدفاع الروسية.
- يونس-بك ايفكوروف وهو نائب وزير الدفاع في وزارة الدفاع الروسية.
- ديمتري بولغاكوف وهو نائب وزير الدفاع الروسي ولواء في الجيش. وبولغاكوف هو أكبر ضابط مسؤول عن الشؤون اللوجستية في وزارة الدفاع الروسية.
- يوري سادوفينكو وهو نائب وزير الدفاع في وزارة الدفاع الروسية.
- نيكولاي يانكوف وهو نائب وزير الدفاع الروسي في وزارة الدفاع الروسية.
- روسلان تساليكوف وهو نائب وزير الدفاع الروسي بوزارة الدفاع الروسية.
- غينادي زيدكو وهو نائب وزير الدفاع في وزارة الدفاع الروسية.
- فيكتور زولوتوف وهو لواء في الجيش الروسي والقائد العام لقوات الحرس الوطني الروسي. وهو عضو في مجلس الأمن الروسي.
- ديمتري شوغايف وهو قائد بارز في وزارة الدفاع الروسية وهو كذلك مدير الخدمة الاتحادية للتعاون التقني العسكري في وزارة الدفاع الروسية.
- ألكسندر ميخيف وهو المدير العام لشركة روسوبورون اكسبورت (Rosoboronexport)، وهي وسيط روسي تسيطر عليه الدولة وتضطلع بالتجارة الخارجية فيما يتعلق بالبضائع العسكرية. شارك ميخيف في مزامنة إمدادات الأسلحة والمعدات الخاصة باستخدام قدرات وزارة الدفاع الروسية وكذلك عمل كعضو في اللجنة المنظمة التي يقودها وزير الدفاع الروسي في منتدى عسكري من تنظيم وزارة الدفاع الروسية فضلا عن خدمته في وفد برئاسة وزير الدفاع الروسي.