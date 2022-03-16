بالأسماء.. إضافة 11 قائدًا عسكريًا روسيًا لقائمة العقوبات الأمريكية

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أضافت الولايات المتحدة الأمريكية 11 قائدًا عسكريًا ومسؤولاً يعملون في قطاع الدفاع والمواد ذات الصلة في الاقتصاد الروسي، وفقًا لـCNN”.

وتضمنت القائمة ما يلي وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية: