“الدفاع الروسية” تكشف عن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء الحرب

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، أن قواتها دمرت ١١١ طائرة حربية أوكرانية و٦٨ مروحية و١٦٠ مسيرة منذ انطلاق العملية العسكرية.

وأوضحت أن الجيش الروسي، دمر 128 موقعا للجيش الأوكراني منها 7 مستودعات أسلحة وذخيرة.

وكشف مسؤول أوكراني، أن قوات روسية تطلق النار من داخل مستشفى في ماريوبول وتهدد الممر الإنساني.

وأشارت هيئة الأركان الأوكرانية، إلى أن القوات الروسية تتكبد خسائر كبيرة وتتراجع في اتجاهات متفرقة.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية، باستمرار القصف على العاصمة، مؤكدة أن الطرقات في كييف أصبحت أشبه بثكنة عسكرية.