جامعة الملك عبدالعزيز تُعلن عن مواعيد الاختبار لوظائف المستشفى الجامعي

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز مُمثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن أرقام طلبات المرشحين لدخول الاختبار الالكتروني على الوظائف الخاصة بالمستشفى الجامعي والتي تم الإعلان عنها ضمن المسابقة الوظيفية لعام 1443هـ .

وأضافت أنه على المرشحين والمرشحات الواردة ارقام طلباتهم في الجداول أدناه الالتزام بالحضور في الموعد والمكان والفترة الموضحة على رأس كل جدول ولن يتم إجراء الاختبار للمرشح في غير الفترة المخصصة له.

وشددت على ضرورة الالتزام بلبس الكمامات والتقييد بالإجراءات والتعليمات عند دخول الاختبار وأن تكون الحالة الصحية للمرشح في برنامج توكلنا “محصن”، مع إحضار أصل الهوية ورقم الطلب والحضور قبل الموعد بساعة ، كما ننوه لجميع المرشحين بأنه لن يتم إعادة الاختبار مهما كانت الظروف ، ولمعرفة حالة الترشيح الدخول على الرابط الموضح أدناه.

* الوظائف التي تم الإعلان عن نتائجها:

1- اخصائي علاج اشعاعي.

2- اخصائي أشعة فيزياء طبية.

3- أخصائي أشعة.

4- اخصائي أطراف صناعية.

5- اخصائي بصريات عدسات لاصقه.

6- أخصائي تخاطب.

7- اخصائي تخدير.

8- اخصائي تخطيط قلب.

9- اخصائي سمعيات.

10- اخصائي تعقيم.

11- اخصائي علاج تنفسي.

12- اخصائي علاج طبيعي.

13- اخصائي علاج وظيفي.

الوثائق المطلوبة عند الحضور:

– اصل الهوية.

– رقم الطلب.

ملاحظات:

– يجب الحضور قبل موعد الاختبار بساعة.

– لن يتم إعادة الاختبار مهما كانت الظروف.

للاستعلام:

الأرقام على موقع الجامعة – (اضغط هنا).