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لماذا تستدعي روسيا تعزيزات عسكرية جديدة؟

لماذا تستدعي روسيا تعزيزات عسكرية جديدة؟
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الدفاع البريطانية، في تقرير استخباراتي، الثلاثاء، أن الجيش الروسي أرسل بطلب تعزيزات عسكرية من جميع أنحاء البلاد مع استمرار العمليات التي يخوضها الجيش بأوكرانيا منذ الـ24 من فبراير.

وأوضحت الوزارة البريطانية في تقريرها أن ذلك يرجع إلى ثلاثة أسباب، منها “تشكيل قوات إضافية لتعزيز وتعويض خسائرها البشرية”، وفقًا لـ”CNN”.

كما سيزيد استدعاء التعزيزات العسكرية “من قوة روسيا لشن عمليات هجومية في مواجهة المقاومة الأوكرانية المستمرة”.

وتقوم روسيا بإعادة نشر قواتها من أماكن بعيدة مثل “منطقتها العسكرية الشرقية وأسطول المحيط الهادئ وأرمينيا” وكانت تستغل بشكل متزايد مصادر أخرى للمقاتلين مثل “الشركات العسكرية الخاصة والمرتزقة الآخرين”.

والسبب الأخير لاستدعاء التعزيزات العسكرية فهو على الأرجح “محاولة روسيا على الأرجح استخدام هذه القوات للاحتفاظ بالأراضي التي تم الاستيلاء عليها وتحرير قوتها القتالية لتجديد العمليات الهجومية المتوقفة”، وفقًا للوزارة.

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