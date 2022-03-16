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هل يصبح كورونا مرضًا موسميًا؟.. طبيب متخصص يُجيب

هل يصبح كورونا مرضًا موسميًا؟.. طبيب متخصص يُجيب
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تواصل – وكالات:

انخفض بشكل ملحوظ وتراجع عدد الإصابة بمرض فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم.

وكشف طبيب المناعة الروسي، فلاديمير بوليبوك، أن الحديث حول انتهاء الوباء سابق لأوانه لأن العالم وخلصة دول أوروبا لا تزال تشهد موجات جديدة من الفيروس.

وأكد أن المرض لم يذهب ومن الممكن مواجهة موجة أخرى له، مشيرًا إلى أن الكثير من البلدان تشهد ارتفاع نشاط وانتشار متحور أوميكرون .

فيما استبعد الطبيب أن يصبح  فيروس كورونا العام الجاري مرضًا موسميًا، مؤكدًا أنه يمكن أن يحدث ذلك عام 2023، بشرط ألا  تظهر سلالات ومتحورات أخرى جديدة.

وأشار إلى أن عدد المصابين بـ”أوميكرون” الآن تراجع قليلًا حيث يمكن مقارنته بما كان عليه في ذروة موجة متحور “دلتا”، مؤكدًا أن عدد الذين يُنقلون إلى المستشفى أقل بكثير.

يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه منظمة الصحة العالمية، من موجة تفشي جديدة لفيروس كورونا بين اللاجئين من أوكرانيا إلى دول الجوار، وذلك عقب رصد حالات بالفيروس أثناء مساعدة الفارين على الحدود أو في مراكز الإيواء.

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