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اليوم.. جولة مفاوضات جديدة بين الجانبين الروسي والأوكراني

اليوم.. جولة مفاوضات جديدة بين الجانبين الروسي والأوكراني
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تواصل – فريق التحرير:

تنطلق اليوم، جولة مفاوضات جديدة بين الجانبين الروسي والأوكراني، في ظل استمرار العملية العسكرية ليومها الـ20 على التوالي.

وأوضح مستشار الرئيس الأوكراني، أنه من المقرر عقد جولة مفاوضات جديدة مع روسيا، مؤكدًا أنه يمكن التوصل لتفاهم مع روسيا رغم الخلافات الجوهرية.

وأكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي، أن المفاوضات مع الوفد الروسي ما زالت جارية، مشيرًا إلى أنها أصبحت أكثر واقعية.

وأشار في نفس الوقت، إلى أن الهجوم على أوكرانيا إبادة جماعية للشعب الأوكراني ومحاولة لتدمير كل ما يملكه الشعب ومستقبله.

وأضاف زيلنسكي أن صواريخ كروز تسقط على رؤوس المدنيين ويتم تدمير البنية التحتية يوميا من قبل روسيا، مؤكدًا أن عدد الأطفال الذين قتلوا بسبب القصف الروسي على أوكرانيا بلغ 97 طفلًا.

وكشف أن كل ليلة تكون حالكة بسبب القصف والدبابات الذي يستهدف البشر والمباني، لافتُا إلى أن كل ما يريده شعبه هو الحياة وهو بحاجة للمساعدة.

وفي وقت سابق، أصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا تصدر بيانا يندد بالحرب الروسية على أوكرانيا.

وشدد بيان الدول الخمس، على أن العدوان الروسي على أوكرانيا انتهاك خطير للغاية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

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