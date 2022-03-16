11 مليونًا في أسبوع.. تزايد الإصابة بكورونا عالميًا

تواصل – وكالات:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد الإصابات المسجلة عالميًا بفيروس كورونا تزايدت لأول مرة منذ نهاية يناير الماضي.

وارتفعت الحالات المسجلة في الأسبوع الثاني من شهر مارس الجاري بنسبة 8% مقارنة بالأسبوع الأول من الشهر، وفقًا لـ” وكالة الأنباء الألمانية “د.ب.أ”.

وذكرت المنظمة أنه تم تسجيل أكثر من 11 مليون حالة إصابة و43 ألف وفاة بالفيروس خلال الفترة من 7 إلى 13 مارس.

وارتفعت الحالات بشكل خاص في غرب الباسيفيك وأفريقيا مقارنة بالأسبوع السابق له، بزيادة بنسبة 29 % و12%، بينما كانت نسبة الزيادة الأسبوعية في أوروبا 2 %.

وأفادت بأن شرق المتوسط وجنوب شرق آسيا والأمريكيتين الشمالية والجنوبية شهدت انخفاضًا في عدد الحالات المسجلة.

يكر أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المسجلة عالميًا بكورونا منذ بدء الجائحة يصل إلى 455 مليونًا، في حين توفي 6 ملايين شخص جراء إصابتهم بالفيروس.