الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

روسيا ترد على قرار أمريكا بفرض عقوبات جديدة

روسيا ترد على قرار أمريكا بفرض عقوبات جديدة
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السفارة الروسية في واشنطن، أن الهجمات الأمريكية بفرض عقوبات جديدة لن تمر دون رد، مؤكدة أن العقوبات تدفع العلاقات الثنائية إلى طريق مسدود.

وأضافت أن هذا العمل العدائي الجديد، يستمر في دفع العلاقات الروسية الأمريكية إلى مأزق أعمق ويمنع الحفاظ على عدد قليل من قنوات التفاعل والتعاون بين الدولتين.

يأتي هذا ردًا على قرار وزارة الخزانة الأمريكية، فرض إجراءات تقييدية جديدة ضد 15 فردا في روسيا وبيلاروس، بما في ذلك شخصيات رفيعة المستوى في القيادة العسكرية الروسية.

في الوقت نفسه أفادت وسائل إعلام أوكرانية، أن كييف تعرضت لقصف صاروخي مؤكدة تصاعد الدخان من عدة مناطق في العاصمة.

وكشفت هيئة الأركان الأوكرانية، أن طائراتها شنت 9 ضربات جوية استهدفت طوابير من العتاد العسكري للقوات الروسية.

وأوضحت أن قواتها المسلحة، شنت ضربات ساحقة على مجموعة من القوات الروسية في مناطق مختلفة، مشيرة إلى أنه تم تدمير 3 مقاتلات روسية من طراز “سو 34” وإسقاط مروحية و3 مسيرات واعتراض صاروخين.

وأكدت أن القوات الروسية تواصل شن هجمات بالقذائف والقنابل على البنية التحتية والمناطق السكنية.

مواد ذات صلة

بالرغم من الحرب.. زيادة صادرات غازبروم الروسية إلى 9 دول أوروبية

بالرغم من الحرب.. زيادة صادرات غازبروم الروسية إلى 9 دول أوروبية

أمريكا تُحذر روسيا من استخدام أسلحة كيماوية في حربها على أوكرانيا

أمريكا تُحذر روسيا من استخدام أسلحة كيماوية في حربها على أوكرانيا

800 مليون دولار مساعدات أمريكية لأوكرانيا

800 مليون دولار مساعدات أمريكية لأوكرانيا

الأمم المتحدة: فرار أكثر من 3 ملايين شخص بسبب الحرب في أوكرانيا

الأمم المتحدة: فرار أكثر من 3 ملايين شخص بسبب الحرب في أوكرانيا

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>