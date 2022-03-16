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“الأرصاد” ينبه أهالي هذه المناطق إلى رياح وأتربة مثارة حتى الـ 7 مساءً

“الأرصاد” ينبه أهالي هذه المناطق إلى رياح وأتربة مثارة حتى الـ 7 مساءً
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تواصل – فريق التحرير:

نبه المركز الوطني للأرصاد، أهالي عدة مناطق إلى تكوّن رياح نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنٍ في مدى الرؤية.

وأوضح المركز عبر حسابه في “تويتر”، أن الحالة تشمل مناطق:

1 – منطقة عسير، وتشمل ” أحدرفيدة وأبها والعرين وتنومة “.

2 – الحدود الشمالية، وتشمل ” عرعر والعويقيلة وطريف ورفحاء “.

3 – منطقة الباحة، وتشمل ” القرى والمندق والباحة والعقيق وبلجرشي “.

4 – منطقة الجوف، وتشمل ” طبرجل ودومة الجندل والقريات وسكاكا “.

5 – منطقة القصيم، وتشمل “البكيرية والثامرية والأسياح والبدائع والخبراء”.

6 – الشرقية، وتشمل “حفر الباطن والأحساء والخفجي والقيصومة والظهران”.

7 – منطقة حائل، وتشمل “الشملي والغزالة والحائط والسليمي والشنان بقعاء”.

8 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل ” القنفذة والليث والشعيبة وثول وجدة ورابغ”.

9 – منطقة المدينة، وتشمل “خيبر ووادي الفرع والحناكية والمهد والعلا والعيص”.

10 – منطقة الرياض، وتشمل: ” الزلفي والدرعية وثادق وحريملاء والمجمعة وسدير والحوطة والدوادمي وشقراء والحريق والدرعية والدلم”.

وأكد المركز أن الحالة المتوقعة، تبدأ الساعة الـ ٩ صباحا وتستمر حتى الساعة الـ ٧ مساء.

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