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أمريكا تُحذر روسيا من استخدام أسلحة كيماوية في حربها على أوكرانيا

أمريكا تُحذر روسيا من استخدام أسلحة كيماوية في حربها على أوكرانيا
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، تحذيرًا شديد اللهجة إلى روسيا من استخدام أسلحة كيماوية في حربها على أوكرانيا.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن واشنطن وجهت تحذيرًا عاجلًا إلى روسيا من استخدام السلاح الكيماوي، مشيرًا إلى التزام بلاده بفرض الثمن الباهظ على كل من اشترك في غزو أوكرانيا.

من ناحيه طالب الرئيس الأوكراني، بأنه يجب أن يكون ثمن الحرب “مؤلمًا للغاية” لروسيا.

وأعلن وزير خارجية أوكرانيا، أنه اتفق مع نظيره الأمريكي على أهمية ضمان أمن المنشآت النووية.

وكشف مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكي “البنتاجون”، أن العاصمة الأوكرانية كييف تتعرض لمزيد من القصف، وأن روسيا أطلقت حتى الآن 950 صاروخا على أوكرانيا.

وأوضح أن القوات الروسية تصعد من قصفها للمدن الأوكرانية، وأن الروس على مسافة 15 كلم من وسط العاصمة كييف من جهة الشمال الغربي.

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