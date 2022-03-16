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800 مليون دولار مساعدات أمريكية لأوكرانيا

800 مليون دولار مساعدات أمريكية لأوكرانيا
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تواصل – فريق التحرير:

قال البيت الأبيض: إن بايدن قد يعلن عن مساعدات أمنية بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا، وفقًا لـ”العربية”.

ويرفع هذا الإعلان قيمة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا إلى مليار دولار خلال هذا الأسبوع.

ومن ناحية أخرى صرّح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، صباح اليوم، أن “الدولة الأوكرانية المستقلة ستكون موجودة لفترة أطول بكثير من فترة وجود بوتين نفسه”.

وأعرب عن قلق أمريكا “من احتمال قيام الصين بتقديم دعم مادي لروسيا أو تقويض العقوبات المفروضة على موسكو”.

ويتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث على التوالي منذ بدايته في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، فيما تواجه روسيا عقوبات غير مسبوقة فرضتها عليها أمريكا ودول غربية كثيرة إثر هجومها على أوكرانيا.

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