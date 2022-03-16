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“المسند” يتوقع: زخات مطر محدودة ورياح باردة تثير الغبار على هذه المناطق

“المسند” يتوقع: زخات مطر محدودة ورياح باردة تثير الغبار على هذه المناطق
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تواصل – فريق التحرير:

كشف خبير الطقس د. عبد الله المسند، أنه من المتوقع اليوم أن يتشكل حزام سحابي ضيق وقد يهطل منه زخات محدودة على أجزاء من شمالي منطقتي الرياض والشرقية، وقد تسقط أمطار خفيفة ومتفرقة على أجزاء من عسير والباحة ومكة المكرمة.

وأضاف عبر حسابه في “تويتر”، أنه يتوقع أن تنشط الرياح الشمالية السطحية الباردة والتي متوقع أن تثير الغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية والرياض خاصة جنوبيهما، وربما بقية المنطقة الوسطى بشكل أقل.

وأوضح أن “اليوم 16 مارس وفي دائرة عرض 89 درجة شمالاً تشرق الشمس لأول مرة منذ 28 سبتمبر170يومًا، ولن تغرب إلا في 23 سبتمبر القادم، أي بعد 192 يومًا، فسبحان من بيده ملكوت السموات والأرض”.

في الوقت نفسه، توقع المركز الوطني للأرصاد، انخفاض درجات الحرارة على مناطق شرق ووسط المملكة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، مع استمرار انخفاض في درجات الحرارة ونشاط الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء ومناطق المملكة.

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