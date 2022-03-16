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الأمم المتحدة: فرار أكثر من 3 ملايين شخص بسبب الحرب في أوكرانيا

الأمم المتحدة: فرار أكثر من 3 ملايين شخص بسبب الحرب في أوكرانيا
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تواصل – فريق التحرير

كشفت منظمة الأمم المتحدة، أن أكثر من 3 ملايين أوكراني غادروا بلادهم بسبب الحرب الدائرة منذ عشرين يومًا.

وأوضح الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي، أنه تم إجلاء نحو 29 ألف مواطن من خاركيف وكييف وسومي، مؤكدًا أن الأمور صعبة للغاية.

وأضاف أن حكومته ستعمل كل ما بوسعها لتسهيل استمرار العمل والحياة من خلال المزيد من الدعم للجيش والمتطوعين وكل فئات الشعب الصامد.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه مسؤول في البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن اليوم، عن مساعدة أمنية جديدة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن المساعدات الأمريكية ستتضمن أسلحة مضادرة للدروع والطائرات من طرازي جافلين وستينجر.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه ستكون هناك دولة أوكرانية مستقلة لفترة أطول بكثير من فترة وجود بوتين نفسه.

وأعرب عن قلق أمريكا وأوروبا، من احتمال قيام الصين بتقديم دعم مادي لروسيا أو تقويض العقوبات المفروضة على موسكو.

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