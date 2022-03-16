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حالة الطقس المتوقعة: انخفاض درجات الحرارة ورياح تؤدي إلى انعدام الرؤية

حالة الطقس المتوقعة: انخفاض درجات الحرارة ورياح تؤدي إلى انعدام الرؤية
الارصاد الطقس المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – انخفاض درجات الحرارة على مناطق شرق ووسط المملكة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية حيث تصل سرعة الرياح إلى 50 كيلو متر في الساعة، ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة على بقية المناطق.

كما يستمر نشاط الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضح أن الفرصة  مهيأة لتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة “الطائف” ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 30-60 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاث أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 30-60 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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