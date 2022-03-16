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بالفيديو.. القوات الروسية تدمر مخزون وقود وذخيرة للجيش الأوكراني

بالفيديو.. القوات الروسية تدمر مخزون وقود وذخيرة للجيش الأوكراني
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت “سكاي نيوز عربية”، مقطع فيديو وثق استهداف القوات الروسية لمخزون وقود وذخيرة للجيش الأوكراني في محطة تشيرنيهيف.

وفي وقت سابق، قالت الاستخبارات البريطانية، إن روسيا تعمل على إرسال المزيد من قواتها إلى أوكرانيا لتعويض خسائرها الفادحة هناك.

وأكدت الاستخبارات البريطانية، في بيان لها، أن روسيا تعزز من عدد قواتها في أوكرانيا لتعويض الخسائر، وتستقدم قواتها من المحيط الهادئ وأرمينيا وقطاع شرق أوكرانيا.

وأوضح البيان، أن روسيا تسعى لاستخدام قوات أمن خاصة ومرتزقة سوريين، وكذلك تستقدم قواتها من المحيط الهادئ وأرمينيا وقطاع شرق أوكرانيا

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