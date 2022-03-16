32 شخصا ين قتيل وجريج.. مجهول يلقي قنبلة على حفل زفاف بدولة عربية

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واقعة مروعة شهدتها منطقة أم دافوق في السودان، عقب مقتل 5 أطفال وإصابة 27 آخرين، في حفل زفاف.

وذكرت وسائل إعلام سودانية،أن مجهولا ألقى قنبلة يدوية على الحضور في حفل الزفاف، وولّى هاربا.

وكان شخص مجهول، قد ألقى قنبلة يدوية على المشاركين في حفل زفاف في المنطقة الواقعة في إقليم دارفور غرب السودان.

وذكرت عن مصادر مطلعة أن القنبلة استهدفت أطفالا لا تتجاوز أعمارهم 11 عاما، حيث نقلهم إلى مستشفى مدينة نيالا.

يأتي هذا مع شكوى سكان إقليم دارفور غرب السودان المتكررة، من الانتشار الواسع للسلاح مما زاد من انتشار الجرائم خاصة النهب المسلح.