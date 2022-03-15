روسيا تنسحب من مجلس أوروبا.. الخسائر تصل لـ 500 مليون يورو

تواصل- فريق التحرير:

في ظل تبادل قرارات العقوبات بين الطرفين روسيا من جهة وأوكرانيا وحلفائها من جهة أخرى، قررت روسيا أمس الثلاثاء مغادرة مجلس أوروبا.

واتهمت روسيا، حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بجعله أداة في خدمة “توسعهما العسكري والسياسي والاقتصادي شرقا”.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الروسية، فإن الإخطار بانسحاب جمهورية روسيا الاتحادية من المنظمة، سلم أمس الثلاثاء إلى الأمينة العامة لمجلس أوروبا.

وأضافت الخارجية الروسية في بيانها أن أولئك الذين يجبروننا على اتخاذ هذه الخطوة سيتحملون المسؤولية التامة، والتداعيات على مجلس أوروبا.

يذكر أنه من تداعيات قرار انسحاب روسيا، حرمان مجلس أوروبا من 7 % تقريبا من ميزانيته السنوية البالغة 500 مليون يورو.