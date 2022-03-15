شعوب لا تغسل يديها بعد «المرحاض».. شعيرة الوضوء تهزم حضارة أوروبا المزيفة

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قامت مؤسسة جالوب بعمل إحصائية عن النظافة في أوروبا، وكان السؤال: هل تغسل يديك بالماء والصابون بعد الذهاب للمرحاض؟

وجاءت النتائج صادمة كالتالي: احتل شعب البوسنة والهرسك أولى الشعوب في أوروبا بنسبة 96%، تليهم تركيا 94%، ثم أتت كوسوفو 85%.

فيما احتل الشعب الهولندي آخر القائمة، وجاءت بولندا (68 ٪)؛ تليها أستونيا (65 ٪) وجارتهم روسيا (63 ٪). أما فرنسا فحصلت على (62٪) وأسبانيا (61٪) وبلجيكا (60٪), النمسا (65٪)، إيطاليا (57٪).

وبحسب الاستطلاع فإن سبب ارتفاع مستوى النظافة لشعب البوسنة والأتراك والكوسوف كان هو اهتمامهم بشعيرة الوضوء، على مدار خمس مرات في اليوم والليلة.

وأن سبب ارتفاع نسبة النظافة لدى هذه الشعوب الثلاث هو أنهم يغسلون وجوههم وأيدهم وأنوفهم وأفواههم والذراعين والرأس كعبادة واجبة لأجل الدخول في الصلاة، بحسب مؤسسة جالوب.