عاجل.. مقتل صحفية أخرى تابعة لـ فوكس نيوز في أوكرانيا

تواصل- وكالات:

أعلنت قناة فوكس نيوز الأمريكية، عن مقتل صحفية أخرى تعمل صالح الشبكة، بعد مقتل أحد المصورين التابعين لها مساء الإثنين.

وقالت القناة، إن الصحفية أولكسندرا كوفاشينوفا قتلت في هورينكا مع زميلها المصور بيير زاكريفسكي.

ووفقا للتقرير، فإن مركبة الفريق تعرضت لإطلاق نار، ما أدى إلى إصابة مراسل ومقتل صحفية ومصور.

وأضافت الشبكة، أن الصحفية كانت موهوبة “وقضت أسابيع تعمل بشكل مستمر مع فريقنا هناك، وكانت تعمل على مدار الساعة للتأكد من أن العالم على علم بما يحدث في بلادها”.

كانت فوكس نيوز قد أكدت في وقت سابق مقتل مصورها الصحفي بيير زاكريفسكي، 55 عاما، يوم الاثنين.