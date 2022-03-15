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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

المسميات الوظيفية:

– محاسب

– مساعد مدير إدارة مشروع التنقل والاستعداد التشغيلي

– أخصائي عمليات التنقل

– مهندس تخطيط أول

– مدير التخطيط

– مدير المشتريات

– أخصائي أول السلامة والأمن

– مدير عمليات التنقل

– مدير عام إستراتيجية الكتلة

– مساعد مدير تخطيط الأراضي

– مدير التسويق الرقمي

التقديم متاح عبر موقع الشركة الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 مارس 2022م

رابط التقديم:    اضغط (هنا)

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