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وثائق سرية.. روسيا تقصف أوكرانيا بأسلحة فرنسية

وثائق سرية.. روسيا تقصف أوكرانيا بأسلحة فرنسية
اسلحة فرنسية - تستعملها روسيا
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تواصل – وكالات:

كشفت وثائق سرية أن فرنسا باعت للجيش الروسي، بين عامي 2015 و2020، معدات عسكرية متطورة لتحديث الجيش الروسي، رغم وجود حظر أوروبي على بيع الأسلحة إلى روسيا منذ 2014، وأن هذه الأسلحة يمكن استخدامها ضد المدنيين الأوكرانيين.

وأوضح تحقيق فرنسي، أجراه موقع التحقيقات الاستقصائية الفرنسي “دِيسْكْلُوزْ”، أن فرنسا أصدرت ما لا يقل عن 76 ترخيصاً لتصدير عتاد حربي إلى روسيا منذ عام 2015، وفق ما جاء في وثائق مصنفة على أنها “سرية تخص الدفاع”، اعتمد عليها موقع “دِيسْكْلُوز”.

وقد كشف أن الأمر يخص كاميرات حرارية لتجهيز الدبابات الحربية الروسية، وأنظمة ملاحة لتحديث قاذفات القنابل، وأجهزة استشعار تعمل بالأشعة تحت الحمراء.

ووفقا للوثائق السرية، فإن “تاليس”، هي مجموعة إلكترونيات فرنسية متخصصة في الطيران، والدفاع، والأمن، والنقل البري، و”سافرون”، وهي مجموعة صناعية وتكنولوجية فرنسية كُبرى، لها حضور دولي في مجالات الطيران، والفضاء، والدفاع، اللذين تعتبر الدولة الفرنسية المساهم الرئيسي فيهما، هما المستفيدان الرئيسيان من تلك الصفقات.

وبلغت قيمة عقود تلك الصفقات 152 مليون يورو، كذلك قامت مجموعة “تاليس” بتصنيع كاميرات حرارية تسمى “كاثرين إكس بي”، وزودت الطائرات المقاتلة الروسية بأنظمة ملاحة، وشاشات فيديو، ومناظير تصويب من آخر الصيحات، وفقا لتحقيق دِيسْكْلُوزْ”.

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