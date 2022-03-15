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يترك لحيته ويرتدي الجينز.. ماكرون يحاول سرقة الأضواء من زيلينسكي (صور)

يترك لحيته ويرتدي الجينز.. ماكرون يحاول سرقة الأضواء من زيلينسكي (صور)
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تواصل ـ فريق التحرير:

ظهرت مؤخرا صورا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أظهرت أنه لم يحلق لحيته، ويرتدي سروالا من الجينز، وذلك أثناء متابعته للحرب في أوكرانيا من داخل قصر الإليزيه.

كما أظهرت الصور ماكرون وهو يضع ملفات تحت ذراعه، وملفات أخرى على مكتبه.

وأثارت صور ماكرون انتباه صحيفة تايمز اللندنية التي وصفت الصور بأنها «تأثير زيلينسكي»! في إشارة إلى الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الذي يلبس زيّا شبه عسكري ويطلق لحيته منذ بدء الغزو الروسي لبلاده.

فيما عبر رواد مواقع التواصل الذين تداولوا الصور أيضا على نطاق واسع، أن ماكرون ربما يحاول سرقة الأضواء من زيلينسكي.

وقال مستخدم آخر على موقع «تويتر» إن ماكرون ربما يريد أن يستغل شعبية زيلينسكي قبل الانتخابات الفرنسية الشهر المقبل.

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