الصحة: 6 أعراض أولية لأكثر السرطانات انتشارًا بين الرجال

تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة الصحة أهم الأعراض الأولية لأكثر السرطانات انتشارًا بين الرجال، وهو سرطان القولون والمستقيم.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في تويتر “عش بصحة”: إن الأعراض الأولية لسرطان القولون والمستقيم تشمل التالي:

– نزيف من فتحة الشرج أو وجود دم مع البراز

– نقص الوزن غير المعروف سببه

– اضطرابات كتشجنات أو غازات أو آلام لفترة طويلة

– فقر الدم الشديد الغير معروف سببه

– الشعور بعدم إفراغ البطن كاملا عند التبرز

– تغيير في الإخراج “إسهال أو إمساك أو تغير في طبيعة البراز لأكثر من أسبوعين”.

– الوهن والضعف وقلة الشهية مع تدهور الصحة العامة