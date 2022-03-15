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الصحة: 6 أعراض أولية لأكثر السرطانات انتشارًا بين الرجال

الصحة: 6 أعراض أولية لأكثر السرطانات انتشارًا بين الرجال
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تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة الصحة أهم الأعراض الأولية لأكثر السرطانات انتشارًا بين الرجال، وهو سرطان القولون والمستقيم.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في تويتر “عش بصحة”: إن الأعراض الأولية لسرطان القولون والمستقيم تشمل التالي:

– نزيف من فتحة الشرج أو وجود دم مع البراز

– نقص الوزن غير المعروف سببه

– اضطرابات كتشجنات أو غازات أو آلام لفترة طويلة

– فقر الدم الشديد الغير معروف سببه

– الشعور بعدم إفراغ البطن كاملا عند التبرز

– تغيير في الإخراج “إسهال أو إمساك أو تغير في طبيعة البراز لأكثر من أسبوعين”.

– الوهن والضعف وقلة الشهية مع تدهور الصحة العامة

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