الصحة: 6 أعراض أولية لأكثر السرطانات انتشارًا بين الرجال

تواصل – فريق التحرير:
حددت وزارة الصحة أهم الأعراض الأولية لأكثر السرطانات انتشارًا بين الرجال، وهو سرطان القولون والمستقيم.
وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في تويتر “عش بصحة”: إن الأعراض الأولية لسرطان القولون والمستقيم تشمل التالي:
– نزيف من فتحة الشرج أو وجود دم مع البراز
– نقص الوزن غير المعروف سببه
– اضطرابات كتشجنات أو غازات أو آلام لفترة طويلة
– فقر الدم الشديد الغير معروف سببه
– الشعور بعدم إفراغ البطن كاملا عند التبرز
– تغيير في الإخراج “إسهال أو إمساك أو تغير في طبيعة البراز لأكثر من أسبوعين”.
– الوهن والضعف وقلة الشهية مع تدهور الصحة العامة