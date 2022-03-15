الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

متخصص: سماعات الأذن لفترة طويلة تؤذي عصب السمع (شاهد)

متخصص: سماعات الأذن لفترة طويلة تؤذي عصب السمع (شاهد)
0

تواصل ـ فريق التحرير:

حذر مختص الأنف والأذن والحنجرة الدكتور محمد الصامل، من تداعيات سماعات الأذن والأصوات العالية والمزعجة على عصب السمع.

وكشف الصامل خلال حواره إلى برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية، الثلاثاء، أن هناك شبابا يصابون بنقص السمع في سن مبكرة بسبب التعرض لأصوات مزعجة وعالية لفترات طويلة.

وأضاف الصامل أن استخدام السماعات على الأذن لفترات طويلة بمعدل يتجاوز 80 ديسبل (وحدة قياس الصوت) يؤذي عصب السمع على المدى البعيد.

ونبه إلى أن تعرض الشباب للهواتف والتلفاز وسماع أصوات عالية يؤثر على السمع وعلى رطوبة الأذن، مشددا على ضرورة إراحة الأذن كل ساعة وخفض مستوى الصوت بقدر الإمكان.

مواد ذات صلة

احذر.. هذه المخاطر صحية ترتبط باستخدام سماعات الأذنين يوميًا

احذر.. هذه المخاطر صحية ترتبط باستخدام سماعات الأذنين يوميًا

هل الطلاق ثلاثا يعتبر بائنا؟ وزير العدل يوضح

هل الطلاق ثلاثا يعتبر بائنا؟ وزير العدل يوضح

استشاري: التعود على لبس سماعات الأذن يسبب هذه الأمراض

استشاري: التعود على لبس سماعات الأذن يسبب هذه الأمراض

كاتب صحفي: 5 سنوات في دوامة من أجل التخلص من سجل تجاري والعملية معقدة

كاتب صحفي: 5 سنوات في دوامة من أجل التخلص من سجل تجاري والعملية معقدة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة