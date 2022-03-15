اليوم.. الليل يتساوى مع النهار في دولة خليجية

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كشف الخبير الفلكي عادل السعدون، أن الليل والنهار سيتساويان اليوم الأربعاء، في الكويت كحدث سنوي.

ونقلت صحيفة “القبس” عن الخبير الفلكي، أن الكويت والدول التي تقع على نفس دائرة العرض، يتساوى الليل والنهار فيها في 16 مارس.

وأوضح السعدون أن الشمس تشرق في هذه الدول في الساعة 5:57 صباحا، وتغيب في نفس التوقيت مساء، ويكون طول النهار 12 ساعة وطول الليل 12 ساعة.

ولفت إلى أن تساوي الليل والنهار في العالم بشكل عام سيكون في 21 مارس، مع تعامد الشمس على خط الاستواء، قبل أن تبدأ بعد ذلك بالصعود شمالا نحو مدار السرطان.

وبيّن أن كل بلد له يومه الخاص بالتساوي والذي يختلف عن البلدان الأخرى حسب موقعها من دائرة خط الاستواء.