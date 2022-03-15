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قطر تستثني مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي من  التسجيل الإلكتروني المسبق

قطر تستثني مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي من  التسجيل الإلكتروني المسبق
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تواصل- واس:

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية عن تحديثات جديدة سيتم إدخالها على إجراءات السفر الخاصة بـ(كوفيد 19) ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء.
وأوضحت في بيان اليوم أنه بموجب التحديثات الجديدة يمكن لمواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي ومواطني ومقيمي دول الاتحاد الأوروبي (المحصنين أو المتعافين) استخدام تطبيقات البيانات الصحية الخاصة بـ(كوفيد – 19) المعتمدة في دولهم.
وأضافت أنه سيتم استثناؤهم من التسجيل الإلكتروني المسبق، على أن يتم إجراء اختبار المستضدات السريع خلال الـ24 ساعة من وقت الوصول إلى قطر في أحد المراكز الصحية الخاصة المعتمدة لديها.

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