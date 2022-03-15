«هدف» يعلن عن 2100 وظيفة تدريبية بمكافأة 3,000 ريال

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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية هدف عن توفر (2100) وظيفة فرصة تدريبية (لحديثي وحديثات التخرج) من حملة الدبلوم والبكالوريوس في مختلف مناطق المملكة وذلك وفقاً للتفاصيل أدناه:
ابرز الجهات:-
1- الهيئة العامة للنقل.
2- مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الانسانية.
3- مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية.
4- الهلال الاحمر السعودي.
5- وزارة التجارة والاستثمار.
6- شركه المياه الوطنيه.
7- هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
8- البنك العربي الوطني.
9- الهيئة العامة للأوقاف.
10- الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
11- الهيئة السعودية للمقاولين.
12- المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
13- بلدية محافظة ينبع.
14- والمزيد….
المؤهلات المطلوبة:-
– ان يكون المتقدم حاصلاً على درجة (الدبلوم أو البكالوريوس).
– ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.
– ألا يكون على راس عمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.
– ألا يكون المتقدم قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأي وظيفة خلال الأشهر الـ (6) السابقة للتقديم.
ابرز المجالات:-
– الوظائف (الإدارية، الهندسية، التقنية، قانونية، الفنية، المحاسبية، والمزيد…)
أماكن التدريب بمختلف مناطق المملكة:-
– (الرياض، جدة، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، الدمام، الخرج، تبوك، بريدة، الهفوف، ينبع، جازان، الطائف، القنفذة، حفر الباطن، عفيف والمزيد…)
موعد التقديم:-
للتنويه الفرص التدريبية تُحدث باستمرار لذلك كن على إطلاع دائم بزيارة البوابة دورياً.
المكافأة خلال فترة التدريب:-
– مكافأة مبلغ (3000) ريال شهرياً لحملة (البكالوريوس) فأعلى.
– مكافأه مبلغ (2000) ريال شهرياً للمتدرب لحملة (الدبلومات).
طريقة التقديم:-
عبر الرابط التالي – (اضغطهنا).