«هدف» يعلن عن 2100 وظيفة تدريبية بمكافأة 3,000 ريال

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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية هدف عن توفر (2100) وظيفة فرصة تدريبية (لحديثي وحديثات التخرج) من حملة الدبلوم والبكالوريوس في مختلف مناطق المملكة وذلك وفقاً للتفاصيل أدناه:

ابرز الجهات:-

1- الهيئة العامة للنقل.

2- مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الانسانية.

3- مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية.

4- الهلال الاحمر السعودي.

5- وزارة التجارة والاستثمار.

6- شركه المياه الوطنيه.

7- هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

8- البنك العربي الوطني.

9- الهيئة العامة للأوقاف.

10- الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

11- الهيئة السعودية للمقاولين.

12- المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

13- بلدية محافظة ينبع.

14- والمزيد….

المؤهلات المطلوبة:-

– ان يكون المتقدم حاصلاً على درجة (الدبلوم أو البكالوريوس).

– ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

– ألا يكون على راس عمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

– ألا يكون المتقدم قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأي وظيفة خلال الأشهر الـ (6) السابقة للتقديم.

ابرز المجالات:-

– الوظائف (الإدارية، الهندسية، التقنية، قانونية، الفنية، المحاسبية، والمزيد…)

أماكن التدريب بمختلف مناطق المملكة:-

– (الرياض، جدة، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، الدمام، الخرج، تبوك، بريدة، الهفوف، ينبع، جازان، الطائف، القنفذة، حفر الباطن، عفيف والمزيد…)

موعد التقديم:-

للتنويه الفرص التدريبية تُحدث باستمرار لذلك كن على إطلاع دائم بزيارة البوابة دورياً.

المكافأة خلال فترة التدريب:-

– مكافأة مبلغ (3000) ريال شهرياً لحملة (البكالوريوس) فأعلى.

– مكافأه مبلغ (2000) ريال شهرياً للمتدرب لحملة (الدبلومات).

طريقة التقديم:-

عبر الرابط التالي – (اضغطهنا).