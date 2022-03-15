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روسيا تنسحب من المجلس الأوروبي: «استمتعوا ببعضكم البعض»

روسيا تنسحب من المجلس الأوروبي: «استمتعوا ببعضكم البعض»
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تواصل- وكالات:

أعلنت روسيا انسحابها من المجلس الأوروبي، عبر رسالة من وزير الخارجية سيرجي لافروف، تتضمن إشعارًا بالانسحاب.

وأعلن نائب رئيس مجلس الدوما الروسي بيوتر تولستوي، أن الرسالة تضمنت “استمتعوا مع بعضكم البعض!”.. روسيا تعلن عدم المشاركة في مجلس أوروبا”.

وأوضح تولستوي أن روسيا خرجت من مجلس أوروبا بإرادتها الخاصة، وهذا قرار ثقيل ومدروس، مشيرا إلى أن جميع المسؤوليات عن كسر الحوار مع مجلس أوروبا تقع على دول الناتو.

وتابع: “تقع المسؤولية الكاملة عن قطع الحوار مع مجلس أوروبا على عاتق دول الناتو، التي ظلت طوال هذا الوقت تستخدم موضوع حقوق الإنسان لتحقيق مصالحها الجيوسياسية والهجوم على دولتنا”.

وقال بيتر تولستوي: “بسبب الضغوط السياسية والعقوبات غير المسبوقة على بلادنا، لا تخطط روسيا لدفع المساهمة السنوية لهذه المنظمة”.

واختتم بيوتر تولستوي حديثه قائلاً: “أؤكد أن روسيا ستترك مجلس أوروبا بمحض إرادتها، وهذا قرار متوازن ومدروس”.

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