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نجاح أول جراحة للعمود الفقري في الإمارات عن طريق الروبوت

نجاح أول جراحة للعمود الفقري في الإمارات عن طريق الروبوت
جراحة - العمود الفقري -الإمارات -الروبوت
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وسائل إعلام إماراتية، عن نجاح أول جراحة من نوعها للعمود الفقري على مستوى الشرق الأوسط بمساعدة “الروبوت”.

وحسب صحيفة البيان الإماراتية، فقد أجرت مجموعة ” ياس كلينك ــ YCG ” في أبوظبي الجراحة بنجاح.

وأجرى العملية جرَّاح الأعصاب الإماراتي  عبد السلام أبو بكر البلوشي ـ زميل الجمعية الأمريكية لجراحي الأعصاب.

مشيرة إلى أن ذلك جاء  بالشراكة مع “غلوبس ميديكال ـــ “Globus Medical وهي شركة مقرها الولايات المتحدة تقوم بتطوير عمليات زرع العمود الفقري وجراحة العظام والمعدات الجراحية للمرضى الذين يعانون من اضطرابات العمود الفقري.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك يأتي في إطار رؤية المجموعة لتوسيع قاعدة المعارف العالمية في العلوم الطبية من خلال تعاونها مع معاهد معترف بها دولياً.

ونقلت عن الدكتور البلوشي ، قوله:

” إن الهدف من إنشاء المركز هو تأمين العلاج نفسه في دولة الإمارات الذي يحصل عليه المرضى الذين يقصدون أمريكا من أجل هذه الغاية”.

وتابع الطبيب:

“هذا لا يشكّل مجرد فرصة للمرضى من أجل الحصول على الرعاية الطبية عالية الجودة محلياً فقط، بل يتيح لهم أيضاً الحصول على خدمات فعالة من حيث التكلفة، ما يؤمِّن توفيراً كبيراً في النفقات الأمر الذي يضع دولة الإمارات على خارطة البلدان المتقدمة القليلة التي تطبق التقنيات  الروبوتية  في جراحة العمود الفقري”.

وأضاف ” أنه في الولايات المتحدة لا يوجد سوى عدد قليل من جراحي الأعصاب الذين تم تدريبهم على جراحة العمود الفقري بمساعدة الروبوت..والآن تنضم دولة الإمارات إلى مجموعة قليلة من البلدان التي تمتلك تقنية جراحة العمود الفقري ” الروبوتية “.

وواصل أنه في المقابل سنواصل استكشاف جميع الخيارات لجعل أبوظبي مركزاً للسياحة العلاجية من خلال إنشاء مراكز طبية نموذجية في شتّى الاختصاصات في مجموعة ياس كلينِك”.

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