هل يجوز صرف الصيدلي علاجًا بديلًا للمريض مع وجود غيره لأجل نسبته في البيع؟

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أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، موقف الشريعة من صرف الصيدلي علاجًا للمريض مع وجود غيره لأجل نسبته في البيع؟

جاء ذلك في رد من الشيخ الخضير على سؤال ورد في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ جاء فيه: هل يجوز للعامل في الصيدلية أن يصرف للمريض علاجًا معيَّنًا مع وجود علاجات أخرى مثله في الجودة، ولكن لأنه يأخذ نسبةً على تصريف هذا النوع من العلاج فيستفيد هو ولا يُضِر بالمريض؟

وأجاب الشيخ بقوله: على العامل في الصيدلية أن ينصح للمريض ويصدقه النصيحة، وأن يعطيه أفضل ما في صيدليته من أنواع العلاج.

وأضاف: وعليه أيضًا أن يتقيَّد بما كتبه الطبيب، فلا يكتب الطبيب علاجًا ويصرف له غيره باعتبار أنه يأخذ عليه أجرة ولو كان مثله، فالطبيب هو صاحب الشأن، وهو أعرف بما ينفع المريض، فلا يجوز للصيدلي أن يغيره وإن كان مثله في الجودة.

وتابع: أما إذا كان أعلى منه في الجودة بأن قال للمريض: (هذا أعلى منه في الجودة، وأنا أتقاضى عليه نسبة، فإن شئتَ أن تذهب إلى الطبيب وتستشيره، وإن شئتَ أن تأخذ من الآن فالأمر إليك، لكن الطبيب كتب هذا).

وختم بقوله: المقصود أن على العامل في الصيدلية أن ينصح للمريض ويصدقه النصيحة، والله المستعان.