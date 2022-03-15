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التعليم: استئناف الدراسة حضوريًا بشكل كامل لجميع المراحل

التعليم: استئناف الدراسة حضوريًا بشكل كامل لجميع المراحل
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم عن العودة الحضورية الكاملة في الفصل الدراسي الثالث لجميع المراحل.

وأكدت الوزاة في بيان لها، على عودة الاصطفاف الصباحي، وإلغاء المجموعات (أ) و (ب)، وإلغاء التباعد بين الطلبة.

كما قررت عودة الإذاعة المدرسية، ووممارسة الرياضة البدنية، وعودة الأنشطة اللاصفية، وعودة المقصف.

وكانت هيئة الصحة العامة (وقاية) اعتمدت الدليل الإرشادي المتحدث في ظل جائحة كورونا للطلاب والطالبات أقل من 12 سنة.

كما قررت إلغاء العمل بالنماذج التشغيلية المعتمدة من الوزارة في الفصلين الدراسيين الأول والثاني.

وأفادت وزارة التعليم باستمرار الاستفادة من استخدام المنصات التعليمية في إعداد الدروس والواجبات والاختبارات.

وكذلك استثمار المحتوى التعليمي في منصة مدرستي وقنوات عين التعليمية وأدوات التعليم الرقمية.

هذا بالإضافة إلى استمرار العمل في تنفيذ برنامج تعزيز مهارات الطلبة في المرحلة الابتدائية وتفعيلها في الفصل الدراسي الثالث.

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