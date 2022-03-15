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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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4 أهداف للهيئة العامة للمنافسة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك

4 أهداف للهيئة العامة للمنافسة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت الهيئة العامة للمنافسة أن من أهدافها، المساهمة في رفع رفاهية المستهلك من خلال تحقيق المنافسة العادلة في السوق.

وأضافت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن من أهدافها الرئيسية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك ما يلي:

1- نستهدف وصول السلع والخدمات بوفرة للمستهلكين.

2- الحرص على توافر المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين.

3- استمرارية الابتكار نتيجة للتنافس المستمر بين الشركات.

4- إتاحة المنتجات للمستهلكين بأسعار تنافسية.

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