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مشهد يسر الناظرين.. السحب تحتضن مرتفعات منطقة الباحة (فيديو)

مشهد يسر الناظرين.. السحب تحتضن مرتفعات منطقة الباحة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، أجواء الباحة الرائعة، حيث تجمعت تشكيلات من السحب احتضنت مرتفعات المنطقة في مشهد بديع يسر الناظرين.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، المدينة المنورة، ومكة المكرمة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.

كما توقعت الأرصاد أن تتشكل فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، وكذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من وسط وشرق المملكة، ولا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، والباحة.

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