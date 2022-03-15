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وزير الشؤون البلدية يطالب المواطنين بتصوير الظواهر السلبية

وزير الشؤون البلدية يطالب المواطنين بتصوير الظواهر السلبية
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تواصل- فريق التحرير:

طالب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، المواطنين برصد الظواهر السلبية التي يشاهدونها وتصويرها وإرسالها.

وشجّع الوزير، المواطنين على التفاعل من خلال رصد الظواهر السلبية التي يشاهدوها في الأماكن العامة والطرق والأحياء.

وكتب الحقيل في تغريدة له عبر تويتر: “تلقينا خلال 180 يومًا فقط، بفضل وعيكم ومشاركتكم في تحسين المشهد الحضري في مدننا، بلاغات عولج أكثر من 42٪ منها خلال 24 ساعة”.

وتابع الوزير: “ارتفع عدد تحميل تطبيق بلدي، ليصل إلى أكثر من 1.3 مليون منذ انطلاق حملة صور وأرسل”.

وأوضح الوزير، أن حملة صوّر وأرسل تهدف إلى تحسين المشهد الحضري، وقد حققت تفاعلا كبيرًا، وإسهامًا مجتمعيًا مؤثرًا.

واختتم وزير الشؤون البلدية بالقول: “دوركم مهم في تحسين مشهد مدننا عبر تحميل التطبيق والمشاركة في الحملة، ارفع جوالك.. صور وأرسل”

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