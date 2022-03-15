في حال تركه الروس.. «ماسك» يعرض إرسال صاروخ لإنقاذ رائد الفضاء الأمريكي

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عرض الملياردير الأميركي إيلون ماسك مالك شركة “سبيس إكس” لتصنيع المركبات الفضائية، إرسال صاروخ لإنقاذ رائد الفضاء الأميركي في حال تخلى عنه الروس.

وكان من المقرر أن يعود رائد الفضاء الأميركي التابع لوكالة “ناسا” من محطة الفضاء الدولية (ISS) مع اثنين من رواد الفضاء الروس على متن المركبة الروسية “سويوز” يوم 30 مارس الجاري.

إلا أن ديمتري روغوزين، رئيس وكالة الفضاء الروسية، والذي هدد بقطع العلاقات مع الولايات المتحدة في مجال الفضاء، الأمر الذي قد يتسبب بترك رائد الفضاء الأمريكي وحده في الفضاء.

بل ووصل تهديد روغوزين بمصير محطة الفضاء بأسرها، وذلك ردا على دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا في الحرب القائمة بينها وبين روسيا.

وقالت والدة رائد الفضاء الأمريكي، والبالغة من العمر 77 عاما، إن ما قاله المسؤول الروسي تهديد رهيب، مشيرة إلى أنها عندما سمعته لأول مرة، بكت كثيرا ولا تزال حتى الساعة تشعر بالقلق.