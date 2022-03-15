عاجل.. سلطات خاركيف تعلن تدمير600 مبنى في المدينة بصواريخ روسية

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت سلطات مدينة خاركيف أن أكثر من 600 مبنى في المدينة دمرت بسبب الحرب، والقصف الروسي.

وأفادت سلطات خاركيف- ثاني أكبر مدينة بعد العاصمة كييف- أن مغادرة المدينة ممكنة عبر القطار أو بالسيارات.

وكانت فضائية “الحدث”، عرضت مقطع فيديو يظهر فيه، قصف روسي يطال عدة مناطق في مدينة خاركيف.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم، الثلاثاء، السيطرة على كامل أراضي مقاطعة خيرسون بجنوب أوكرانيا.

ووفقا لـ “روسيا اليوم”، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع، إيجور كوناشينكوف، إن العسكريين الروس أسقطوا أمس طائرتين أوكرانيتين ومروحية و13 طائرات مسيرة، فيما دمرت القوات الجوية الروسية 136 منشأة عسكرية أوكرانية.