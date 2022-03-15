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فضيحة.. فندق «كوبورغ» يطالب الوفد الإيراني بإعادة مقتنياته المسروقة

فضيحة.. فندق «كوبورغ» يطالب الوفد الإيراني بإعادة مقتنياته المسروقة
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تواصل ـ فريق التحرير:

في حادثة من أغرب ما يكون في عالم السياسية، اختفت لوازم وأدوات من الجناح الذي كان يقيم فيه الوفد الإيراني بفندق قصر كوبورغ خلال المفاوضات.

وطبقا لمصادر لم تسمها صحيفة “القبس”؛ فإن إدارة الفندق -الذي يعد من الأفخم في فيينا وأوروبا- اكتشفت اختفاء وفقدان العديد من اللوازم، عقب مغادرة الوفد، في أعقاب تعليق المفاوضات النووية.

وبحسب تلك المصادر فقد وجهت إدارة فندق «كوبورغ» رسالة رسمية إلى الوفد الإيراني ومطالبتهم بإعادة بعض العناصر التي تحمل قيمة تراثية وتاريخية بالنسبة لهذا الفندق العريق، المعروف باستضافته للعديد من المفاوضات لحل النزاعات الدولية.

وفضلا عن المناشف والشامبو والصابون، فإن العناصر التي تم فقدانها تضم بعض الأطباق الفضية وأدوات المائدة، ومزهرية واحدة على الأقل، وحتى آلة صنع القهوة وكبسولاتها.

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