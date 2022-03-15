«النيابة» تحذر من التورط في هذه الجريمة.. غرامة تصل لـ 3 ملايين وسنتين سجن

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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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تواصل – فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة أن نظام حماية البيانات الشخصية يقرر عمليات الإفصاح عن هذه البيانات وفق ضوابط محددة تضمن مأمونية الاستخدام وموثوقيته.

وأكدت النيابة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يحظر أي إفشاء للسرية في هذا الصدد، تحت طائلة المُساءلة الجزائية.

وأضافت أن كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفا أحكام النظام يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.

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