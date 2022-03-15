إعلان هام من أمانة جدة بشأن نهاية مهلة الالتزام بالتسوير

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت أمانة محافظة جدة عن موعد بدء الإلزام بتسوير الأراضي الفضاء على المحاور والشوارع الرئيسة في مرحلته الأولى.

وشددت الأمانة في “إعلان هام”، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بأن نهاية المهلة بالالتزام بالتسوير هي 1/7/2022.

وحددت المرحلة الأولى التي جاءت كالتالي:

1- طريق الملك عبدالعزيز+ الأندلس

2- طريق الأمير ماجد بن عبدالعزيز

3- طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز

4- طريق الملك فهد بن عبدالعزيز

5- طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز

6- طريق المدينة المنورة

7- شارع الأمير سلطان بن عبدالعزيز

8- شارع السلام

9- شارع صاري

10- شارع فلسطين

11- شارع حراء