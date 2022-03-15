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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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بمبلغ تجاوز 10 مليارات ريال.. المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر مارس 2022م

بمبلغ تجاوز 10 مليارات ريال.. المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر مارس 2022م
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تواصل- واس:

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر مارس 2022م، وذلك ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث حدد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 10.375 مليارات ريال سعودي (عشرة مليارات وثلاث مئة وخمسة وسبعون مليون ريال سعودي).
وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 3.575 مليارات ريال سعودي (ثلاثة مليارات وخمس مئة وخمسة وسبعين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 6.8 مليارات ريال سعودي (ستة مليارات وثمان مئة مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي.

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