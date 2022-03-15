يرتبط بسلامة القيادة.. تنبيه مهم من «المرور» لقائدي المركبات

تواصل – فريق التحرير:

أكدت الإدارة العامة للمرور، على أهمية فحص مكابح المركبة بصفة دورية، مؤكدة أن فحص المكابح يرتبط بسلامة القيادة وأمان قائد المركبة.

وقالت المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “إنه يجب إجراء الفحص للمكابح والتحقق من صلاحيتها بشكل دوري”.

وأشارت الإدارة العامة للمرور، إن فحص مكابح المركبة بشكل دوري يحفظ سلامة قائد المركبة والركاب أيضا.

وفي وقت سابق، نصحت الإدارة العامة للمرور، المواطنين بضرورة فحص مركبتهم قبل السفر، ليستمتعوا بسفر أكثر راحة وإجازة أكثر متعة.

ونشرت إدارة “المرور” انفوجراف يتضمن ٦ نصائح:

– فحص السوائل وتغيير اللازم.

– فحص المكابح.

– فحص الأنوار.

– فحص الإطارات ووجود الإطار الاحتياطي.

– وجود أدوات السلامة وصلاحيتها.

– الحصول على الراحة الكافية.