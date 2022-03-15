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«لم نر مثلها من قبل»..أمريكا تتوصل لسبب عدم كشف رادارات الدفاع الجوي للصواريخ الروسية

«لم نر مثلها من قبل»..أمريكا تتوصل لسبب عدم كشف رادارات الدفاع الجوي للصواريخ الروسية
سلاح روسي - فتاك - صواريخ روسية
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تواصل- فريق التحرير:

توصلت الاستخبارات الأمريكية، إلى سبب عدم رصد رادارات الدفاع الجوي الأوكراني، للصواريخ الروسية الباليستية.

وقالت إن هذه الصواريخ التي أطلقتها روسيا على أوكرانيا تخدع رادارات الدفاع الجوي والصواريخ الحرارية.

ووفق تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”، قال أحد مسؤولي المخابرات،:”إن هذه الذخائر تحتوي على (شراك خداعية)، مصممة على شكل سهم أبيض بذيل برتقالي اللون، ويبلغ طول كل جهاز منها نحو قدم واحدة”.

وبحسب المسؤول، فإن الذخائر تصدر من صواريخ “إسكندر إم” الباليستية قصيرة المدى التي تطلقها روسيا من منصات إطلاق متحركة عبر الحدود.

وتهدف روسيا بذلك إلى منع استهداف الصواريخ من قبل أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الحرارية.

ونقلت “نيويورك تايمز” عنه قوله، :”إن هذه الذخائر مليئة بالإلكترونيات وتنتج إشارات لاسلكية للتشويش على رادارات العدو التي تحاول تحديد موقع صواريخ إسكندر إم”.

وكشف المسؤول سبب مواجهة أسلحة الدفاع الجوي الأوكرانية صعوبة في اعتراض هذه الصواريخ.

وقال إنه يمكنها الوصول إلى أهداف على بعد أكثر من 200 ميل، مؤكدا أنها  مدعومة بمحرك صاروخي يعمل بالوقود الصلب، وفقاً لوثائق حكومية أميركية.

وانتشرت صور لهذه الصواريخ الغامضة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما علق عليه خبراء بأنهم بأنهم لم يروا مثلها من قبل.

يقول جندي بريطاني أمضى عشرات السنين في الجيش البريطاني كمتخصص في التخلص من الذخائر المتفجرة:” رأيت الكثير من الذخائر الصينية والروسية طوال حياته، لكنه لم ير مثل هذه الذخائر الغامضة من قبل”.

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