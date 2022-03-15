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سبحان من نجاه.. بالفيديو طفل يقوم ويسعى بعدما دهسته سيارة

سبحان من نجاه.. بالفيديو طفل يقوم ويسعى بعدما دهسته سيارة
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تواصل ـ فريق التحرير:

نجا طفل لبناني من موت محقق، بعدما دهسته سيارة أثناء قيامه بالهو واللعب، مع أقران له في شرق مدينة صور اللبنانية.

وفي فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، يظهر أطفال يلعبون في الشارع عندما مرت سيارة جيب ولم تنتبه لأحدهم الذي لبس “كرتون” على رأسه ثم دهسته.

إلا أن الطفل نجا عندما شعر سائق السيارة بشيء تحت العجلة، فتوقف لاستطلاع الأمر، مما سمح للطفل أن يقوم من تحت عجلات السيارة ويقف على قديمه محاولا المشي، إلا أن سائق دراجة نارية، ظهر في الشارع في نفس الوقت، وسارع لنجدة الطفل وقام بحمله وإدخاله إلى منزله.

 

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