اصطدم بحيوان نادر.. مفاجأة غير متوقعة لشاب يتزحلق على الحبل بغابات كوستاريكا (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مغامرة شاب صغير السن، في غابات كوستاريكا، ولكن حدثت مفاجأة غير متوقعة.

وأظهر المقطع، الذي نشره الإعلامي إياد الحمود عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، شابا يتزلج على الحبل بين الأشجار، وفجأة اصطدم بحيوان الكسلان النادر.

واضطر الشاب الانتظار متدلياً على الحبل حتى ينتهي حيوان الكسلان الوصول لنهاية الحبل المشدود بين الأشجار.

يذكر أن حيوان الكسلان يعيش على الأشجار وفي الغابات، ويتعلق على أغصان الأشجار بشكل مقلوب بواسطة مخالبه القوية، ويقتات على الحشرات والنباتات.

كما أن الكسلان يجيد السباحة، وبعد أن يسبح في الماء يتسلق بعدها أغصان الأشجار التي هي مسكنه المعتاد.

وحيوان الكسلان له من اسمه نصيب، فهو كسول جدا على الأرض، إلا أنه يدافع عن نفسه بمخالبه الحادة والمعقوفة بكل شراسة عند تعرضه لأي اعتداء. وموطنه الأصلي أمريكا الوسطى، حيث يغطي جسم الكسلان شعر طويل أشعث، ويتصف بأنه بطيء الحركة جدا.