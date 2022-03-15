توقع تقلبات جوية على المملكة غدًا.. أمطار رعدية وموجات غبارية

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يتوقع خبراء الطقس، حالة من التقلبات الجوية، على المملكة غدا تتمثل في نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وأمطار رعدية.

وفي التفاصيل، يتوقع الخبراء تعمق الكُتلة الهوائية الباردة لأجزاء واسعة من شمال ووسط المملكة، بحيث يطرأ انخفاض مُعتبر على درجات الحرارة وتنشط الرياح وتنشأ أحوال جوية غير مُستقرة في بعض المناطق.

كما يتزامن ذلك مع اندفاع تيارات هوائية هوائية من الجنوب، ونتيجة للفوارق الحرارية الكبيرة المتوقعة يوم الأربعاء 16-03-2022 والتي تُؤثر على قيم الضغط الجوي تنشط الرياح الشمالية إلى الشمالية الغربية على أجزاء من شرق ووسط وجنوب المملكة وتتشكل بعض الموجات الغبارية في تلك المناطق بمشيئة الله، وفقا لـ”طقس العرب”.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، المدينة المنورة، ومكة المكرمة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، في حين تتشكل فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، وكذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كذلك توقعت الارصاد، استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من وسط وشرق المملكة، ولا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، والباحة.