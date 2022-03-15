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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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استمرار مناورات تمرين العلم الأحمر بمشاركة القوات الجوية الملكية في الولايات المتحدة

استمرار مناورات تمرين العلم الأحمر بمشاركة القوات الجوية الملكية في الولايات المتحدة
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تواصل- واس:

تتواصل في قاعدة نيلس الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية مناورات تمرين العلم الأحمر – 2022، بمشاركة القوات الجوية الملكية وعدد من القوات الجوية الصديقة إضافةً إلى القوات الجوية الأمريكية .
وقد أظهر الطيارون السعوديون إمكاناتهم العالية في تأدية مهامهم على أكمل وجه أثناء العمليات والطلعات الجوية التي قاموا بها مع القوات المشاركة.
من جهته أكد المقدم الطيار الركن محمد بن جميعة أنه بالرغم من التعقيدات في هذا النوع من التمارين إلا أن التنفيذ يتم كما هو مخطط له مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة لتحقيق الأهداف التدريبية ولإبراز القدرات والمهارات والجاهزية القتالية للقوات الجوية الملكية وتمثيلها خير تمثيل والظهور بالمظهر المشرف الذي يليق بمكانتها العالمية.
فيما أشار الرائد سلطان الحارثي إلى أن تمرين العلم الأحمر يعد من أهم الاختبارات الحقيقية لمقدرة قواتنا الجوية من النواحي الإمدادية، مشيرًا إلى أنه على الرغم من بعد المسافة بين المملكة والولايات المتحدة إلا أن القوات الجوية الملكية السعودية قادرة على الوصول بطائراتها المقاتلة وأطقمها الجوية والفنية والمساندة ونقل جميع المعدات وقطع الغيار وعمل الصيانة اللازمة للطائرات ، مما يؤكد الجاهزية القتالية للقوات الجوية الملكية.

 

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